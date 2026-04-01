Donald Trump annonce un retrait imminent des États-Unis d’Iran, le Moyen-Orient sous haute tension

Le président américain Donald Trump a affirmé dans la nuit de mardi à mercredi que les États-Unis allaient « quitter » l’Iran « très bientôt », évoquant un délai de « deux, peut-être trois semaines ». Une déclaration surprise alors que le conflit, engagé depuis plusieurs semaines, continue de s’étendre à l’ensemble de la région. Le locataire de la Maison-Blanche a également précisé que ce retrait ne dépendrait ni d’un accord avec Téhéran ni de l’évolution de la situation dans le détroit d’Ormuz.

Dans la foulée, Washington a annoncé que Donald Trump s’exprimerait solennellement devant la nation ce mercredi soir, laissant présager de nouvelles annonces stratégiques. Le président américain a par ailleurs minimisé l’importance d’un éventuel accord diplomatique avec l’Iran, affirmant que celui-ci était « sans importance » dans la décision de mettre fin à l’opération militaire en cours.

Sur le terrain, la situation reste pourtant extrêmement instable. Plusieurs attaques ont été signalées dans la nuit, notamment une frappe de drones contre l’aéroport du Koweït ayant provoqué un incendie sur des réservoirs de carburant. Dans le même temps, un tanker a été endommagé au large du Qatar par un projectile, illustrant la montée des tensions dans le Golfe.

Une région toujours sous pression malgré l’annonce américaine

Les affrontements se poursuivent également au Liban, où des frappes israéliennes ont fait au moins sept morts à Beyrouth et dans sa périphérie. L’armée israélienne affirme avoir ciblé des responsables du Hezbollah, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé sa volonté de poursuivre l’offensive contre ce qu’il qualifie de « régime terroriste » soutenu par l’Iran.

Parallèlement, l’Iran a intensifié ses menaces, visant notamment des entreprises américaines présentes dans la région. Des puissances comme la Chine et le Pakistan appellent désormais à un cessez-le-feu immédiat, tandis que la guerre continue de peser lourdement sur les marchés énergétiques et l’économie mondiale.

Malgré l’annonce d’un retrait imminent par Donald Trump, aucun signe concret d’apaisement ne se dessine à ce stade.