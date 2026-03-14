Un haut responsable de la Maison Blanche a estimé que les États-Unis devraient mettre fin à leur intervention militaire contre l’Iran en déclarant la victoire et en se retirant du conflit.

David Sacks, chargé de l’intelligence artificielle au sein de l’administration du président Donald Trump, a tenu ces propos vendredi, devenant l’une des rares figures importantes du gouvernement à appeler publiquement à une sortie de la guerre.

Selon lui, les objectifs principaux de l’opération militaire auraient déjà été atteints et il serait préférable pour Washington de mettre un terme à l’intervention avant que le conflit ne s’enlise davantage. Ses déclarations interviennent alors que les combats entre les forces américaines et israéliennes d’un côté, et l’Iran de l’autre, continuent de provoquer des destructions importantes et d’alimenter les tensions au Moyen-Orient.

Le conflit a déjà eu des répercussions mondiales, notamment sur les marchés énergétiques et les routes maritimes stratégiques, tandis que les frappes aériennes se poursuivent dans plusieurs zones de la région.

Les propos de Sacks reflètent les débats internes qui traversent actuellement l’administration américaine sur la stratégie à adopter face à l’Iran. Certains responsables plaident pour une opération limitée et rapide, tandis que d’autres estiment que la pression militaire doit être maintenue pour affaiblir durablement les capacités du régime iranien.

Pour l’heure, la Maison Blanche n’a pas annoncé de changement officiel de stratégie, mais ces déclarations illustrent les divergences au sein de l’entourage du président Trump sur la manière de conclure le conflit.