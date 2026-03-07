Le président américain Donald Trump a accueilli samedi en Floride plusieurs dirigeants d’Amérique latine afin d’annoncer la création d’une coalition militaire destinée à lutter contre les cartels de la drogue. L’initiative a été dévoilée lors d’un sommet baptisé « Bouclier des Amériques », organisé quelques jours après les frappes iraniennes qui ont accentué les tensions internationales.

Au moins une douzaine de dirigeants d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et des Caraïbes ont participé à cette rencontre. Les représentants de pays tels que l’Argentine, le Chili ou encore l’Équateur se sont joints aux discussions visant à renforcer la coopération régionale contre les organisations criminelles transnationales.

À l’issue du sommet, Donald Trump a signé une proclamation officialisant la formation de cette alliance. Selon la Maison Blanche, la coalition doit permettre d’intensifier la coopération militaire, le partage de renseignements et la coordination des opérations destinées à combattre les cartels de la drogue dans l’hémisphère occidental.

Le président américain a affirmé que ces organisations criminelles représentaient une menace majeure pour la stabilité de la région. « C’est une magnifique région du monde, mais pour exploiter cet immense potentiel, nous devons briser l’emprise des cartels, des gangs criminels et des organisations horribles », a-t-il déclaré lors de la réunion.

La lutte contre les cartels constitue l’un des axes centraux de la politique étrangère de Donald Trump en Amérique latine. Ces derniers mois, son administration a intensifié la pression sur le Venezuela et a procédé en janvier à l’arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Au-delà des questions de sécurité, les États-Unis cherchent également à renforcer leur influence stratégique dans la région. Washington espère notamment contrer l’influence croissante de la Chine en Amérique latine, où Pékin a développé d’importants partenariats économiques et commerciaux.