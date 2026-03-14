L’administration du président américain Donald Trump a rejeté les efforts diplomatiques visant à ouvrir des négociations pour un cessez-le-feu avec l’Iran, selon plusieurs sources proches du dossier, alors que la guerre entre Washington, Israël et Téhéran entre dans sa troisième semaine.

Des pays du Moyen-Orient, notamment Oman et Égypte, ont tenté d’ouvrir des canaux de dialogue entre les parties afin d’obtenir un arrêt des hostilités. Mais ces initiatives se sont heurtées au refus de la Maison-Blanche d’engager des discussions à ce stade du conflit.

Du côté iranien, des responsables affirment également qu’aucun cessez-le-feu ne sera envisagé tant que les frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël ne cesseront pas. Cette position renforce l’impasse diplomatique et laisse entrevoir un conflit susceptible de se prolonger.

Les tensions se sont encore intensifiées après des frappes américaines contre l’île iranienne de île de Kharg, principal terminal d’exportation du pétrole iranien. Selon Washington, ces attaques visaient des cibles militaires, mais elles ont accentué la confrontation avec Téhéran.

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a de son côté promis de maintenir fermé le détroit d’Ormuz et d’intensifier les attaques contre les pays qu’il accuse de soutenir l’offensive occidentale.

Selon des estimations citées par des sources diplomatiques, la guerre aurait déjà fait plus de 2 000 morts, principalement en Iran. La paralysie du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial, a également provoqué une perturbation majeure de l’approvisionnement énergétique et une forte hausse des prix du pétrole.

Face à l’absence de progrès diplomatiques et à la détermination affichée par les deux camps, plusieurs observateurs estiment désormais que le conflit pourrait s’inscrire dans la durée malgré les appels internationaux à la désescalade.