Trump prévient : les prix de l’essence pourraient rester élevés jusqu’aux élections de novembre

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les prix du pétrole et de l’essence pourraient rester élevés jusqu’aux élections de mi-mandat prévues en novembre, reconnaissant les conséquences économiques et politiques de la guerre engagée contre l’Iran.

S’exprimant depuis la Floride, Donald Trump a admis que la situation énergétique actuelle, marquée par des tensions géopolitiques majeures, risquait de peser durablement sur les consommateurs américains. Cette hausse des prix intervient dans un contexte de perturbations des marchés pétroliers mondiaux.

Le président a récemment annoncé la mise en place d’un blocus naval dans le détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le transport du pétrole, ce qui a contribué à accroître les inquiétudes sur l’approvisionnement énergétique et à faire grimper les prix. Cette décision s’inscrit dans l’escalade des tensions avec l’Iran.

Sur le plan politique, ces déclarations interviennent alors que la popularité de Donald Trump est en recul depuis le début du conflit. Certains élus démocrates remettent en question la stratégie de l’administration, estimant que ses choix pourraient avoir des conséquences économiques négatives pour les ménages américains.

Les élections de mi-mandat s’annoncent ainsi sous haute tension, avec le coût de l’énergie comme enjeu central pour les électeurs. La capacité de l’administration à stabiliser les prix pourrait jouer un rôle déterminant dans l’issue du scrutin.