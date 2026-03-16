Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que son administration était en discussion avec sept pays afin de les inciter à participer à la sécurisation du détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique largement perturbé par la guerre contre l’Iran.

Selon Trump, les nations dépendantes du pétrole du Golfe doivent contribuer à la protection de cette voie maritime essentielle, par laquelle transite environ 20 % du pétrole mondial. Il a appelé ces pays à déployer des navires de guerre pour garantir la sécurité de la navigation et des pétroliers.

S’exprimant devant des journalistes à bord d’Air Force One, le président américain a affirmé que ces États avaient la responsabilité de défendre une route énergétique vitale pour leurs économies. Il n’a toutefois pas précisé quels étaient les sept pays concernés.

Dans des déclarations précédentes, Trump avait indiqué espérer la participation de plusieurs puissances, notamment la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni.

Parallèlement, l’Iran a affiché sa détermination à poursuivre sa stratégie face aux pressions américaines et a rejeté toute discussion avec Washington dans le contexte actuel du conflit.

La fermeture partielle du détroit d’Ormuz perturbe déjà l’approvisionnement mondial en pétrole et contribue à la volatilité des marchés énergétiques, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans sa troisième semaine.