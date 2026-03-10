Trois frères fortunés, figures importantes de l’immobilier de luxe à New York, ont été reconnus coupables lundi lors d’un procès fédéral très médiatisé pour trafic sexuel. Le jury a estimé qu’ils avaient attiré des femmes à des fêtes privées avant de les droguer et de les agresser sexuellement.

Les accusés, Oren Alexander, 38 ans, Tal Alexander, 39 ans, et leur frère Alon Alexander, faisaient partie des courtiers immobiliers les plus en vue de la ville. Oren et Tal Alexander avaient notamment cofondé l’agence immobilière de luxe Official, spécialisée dans les biens haut de gamme.

Selon l’accusation, les trois hommes invitaient des femmes et parfois de très jeunes victimes à des soirées exclusives organisées dans des résidences luxueuses ou des hôtels. Les procureurs ont affirmé que certaines victimes étaient droguées avant d’être agressées sexuellement.

La défense a reconnu que les frères pouvaient avoir adopté un comportement « grossier » ou déplacé, mais a contesté les accusations d’agressions sexuelles et de trafic sexuel, affirmant que les relations étaient consensuelles.

Le verdict a été rendu devant la juge fédérale Valerie E. Caproni, à New York, au terme d’un procès suivi de près par les médias en raison de la notoriété des accusés dans le secteur de l’immobilier de luxe.

Les frères Alexander risquent désormais de lourdes peines de prison. L’affaire a suscité une forte attention aux États-Unis, en raison de l’ampleur des accusations et du profil très médiatisé des accusés dans les milieux de la haute finance et de l’immobilier new-yorkais.