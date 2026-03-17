Taïwan a affirmé mardi que le processus de vente d’un second lot d’armes par les États-Unis se déroulait normalement, malgré les tensions persistantes avec la Chine, qui s’oppose fermement à ce type de coopération militaire.

Le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo, a indiqué que l’examen interne mené par Washington suivait son cours, sans qu’aucun retard ne soit signalé à ce stade. Cette déclaration intervient alors que des sources évoquent la préparation d’un nouveau paquet d’armements destiné à renforcer les capacités de défense de l’île.

Les ventes d’armes américaines à Taïwan constituent un point de friction majeur avec Pékin, qui considère l’île comme une partie intégrante de son territoire et dénonce régulièrement ces accords comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

Cette nouvelle étape dans la coopération militaire entre Washington et Taipei intervient également dans un contexte diplomatique sensible, marqué par la perspective d’une rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Pour Taïwan, ces livraisons d’armes sont essentielles afin de renforcer sa dissuasion face à la pression militaire croissante de la Chine, qui multiplie les exercices et les démonstrations de force autour de l’île.

Les États-Unis, de leur côté, maintiennent leur soutien à Taïwan dans le cadre de leur politique de sécurité en Asie-Pacifique, tout en cherchant à gérer leur relation stratégique avec Pékin.

La poursuite de cette vente d’armes illustre ainsi l’équilibre délicat entre coopération militaire avec Taïwan et tensions diplomatiques avec la Chine, dans une région où les enjeux de sécurité restent particulièrement élevés.