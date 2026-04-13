Sanchez en Chine : une visite stratégique qui défie Washington et affirme l’indépendance espagnole

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez entame lundi une nouvelle visite officielle en Chine, la quatrième en autant d’années, illustrant sa volonté de maintenir une ligne diplomatique indépendante. Ce déplacement intervient dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis et pourrait irriter le président Donald Trump.

À Pékin, Pedro Sánchez doit être reçu avec les honneurs, notamment lors d’un banquet officiel, signe de l’importance accordée par les autorités chinoises à cette relation bilatérale. Cette visite s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les liens économiques et politiques entre Madrid et Pékin.

Le chef du gouvernement espagnol assume pleinement cette orientation diplomatique, qui consiste à diversifier les partenariats internationaux de l’Espagne, même si cela implique de s’éloigner des positions traditionnelles alignées sur Washington. Cette approche est perçue comme une affirmation de souveraineté sur la scène internationale.

Sur le plan intérieur, cette politique étrangère indépendante semble bénéficier d’un certain soutien auprès de l’opinion publique espagnole. En revanche, elle suscite des inquiétudes dans certains milieux économiques, préoccupés par d’éventuelles répercussions sur les relations commerciales avec les États-Unis.

Dans un contexte géopolitique tendu, marqué par la rivalité entre grandes puissances, la visite de Pedro Sánchez en Chine pourrait ainsi avoir des implications au-delà du cadre bilatéral, en illustrant les recompositions en cours dans les alliances internationales.