Le groupe pharmaceutique suisse Roche estime que sa division de diagnostic pourrait être affectée par les droits de douane américains, malgré un accord conclu avec l’administration du président Donald Trump visant à protéger les médicaments du groupe contre ces mesures commerciales.

Dans une interview accordée au quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung, le président de Roche, Severin Schwan, a indiqué que l’entreprise considérait l’accord signé avec Washington comme juridiquement contraignant pour ses produits pharmaceutiques. Selon lui, ces médicaments devraient continuer à être exemptés de droits de douane à l’importation aux États-Unis.

Cet accord fait partie d’un arrangement conclu en décembre entre l’administration américaine et neuf grandes entreprises pharmaceutiques. En échange d’une baisse du prix de certains médicaments, ces groupes ont obtenu la garantie que leurs produits ne seraient pas soumis à de nouveaux droits de douane pendant une période de trois ans.

Toutefois, la situation reste incertaine pour les activités de diagnostic du groupe suisse. Severin Schwan a indiqué que ce segment pourrait être confronté à de nouvelles taxes après une période initiale de 150 jours.

La division diagnostic de Roche joue un rôle majeur dans les tests médicaux et les équipements utilisés dans les hôpitaux et les laboratoires. Une hausse des droits de douane pourrait ainsi affecter la compétitivité de ces produits sur le marché américain.

Cette situation illustre les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et certains partenaires économiques, alors que l’administration Trump poursuit une politique commerciale visant à protéger l’industrie nationale et à obtenir des concessions de la part des entreprises étrangères.