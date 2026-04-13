Norvège : le gouvernement réintègre ses locaux 15 ans après l’attentat de Breivik

Quinze ans après les attaques meurtrières perpétrées par Anders Behring Breivik, le gouvernement norvégien a officiellement réintégré lundi ses anciens locaux à Oslo, marquant la fin d’une longue période de dispersion des institutions. Cette réouverture symbolique intervient après d’importants travaux de reconstruction et de modernisation.

Le 22 juillet 2011, Anders Behring Breivik avait fait exploser une voiture piégée près du siège du gouvernement, tuant huit personnes et causant d’importants dégâts. Il avait ensuite assassiné 69 personnes, majoritairement des adolescents, lors d’un camp d’été sur l’île d’Utøya, dans l’une des pires attaques de l’histoire du pays.

À la suite de l’attentat, les ministères avaient été contraints de s’installer dans des bâtiments temporaires dispersés à travers la capitale. Pendant plus d’une décennie, le cœur administratif du pays a ainsi fonctionné en mode décentralisé, en attendant la reconstruction du quartier gouvernemental.

Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a décrit cette période comme un « exil », soulignant la portée symbolique du retour dans ces lieux chargés d’histoire. La réouverture inclut le cabinet du Premier ministre ainsi que six ministères, désormais réunis dans un complexe modernisé et sécurisé.

Lors de la présentation de son nouveau bureau, Jonas Gahr Støre a également évoqué la présence d’une photo de Nelson Mandela, symbole de résilience et de lutte contre l’adversité. Ce choix illustre la volonté des autorités de tourner la page tout en honorant la mémoire des victimes.

Ce retour marque une étape importante dans la reconstruction du pays après les attaques de 2011, en réaffirmant la continuité des institutions démocratiques face au terrorisme.