Moscou veut créer des réserves alimentaires avec les BRICS face aux risques liés au conflit au Moyen-Orient

La Russie appelle à la mise en place de réserves alimentaires communes avec les pays du BRICS afin de faire face aux menaces croissantes sur la sécurité alimentaire mondiale. Cette initiative intervient dans un contexte de tensions au Moyen-Orient qui perturbent les chaînes d’approvisionnement.

Selon un haut responsable du Conseil de sécurité russe, la guerre dans la région fait peser des risques majeurs sur le commerce des denrées agricoles et des engrais. Environ un tiers des échanges mondiaux d’engrais transite habituellement par le détroit d’Ormuz, aujourd’hui fortement perturbé.

Alexander Maslennikov, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité, a souligné la nécessité de renforcer la coopération avec les pays « amis », notamment les membres des BRICS et de l’Union économique eurasienne. L’objectif est de constituer des stocks stratégiques capables de limiter les effets d’éventuelles ruptures d’approvisionnement.

Premier exportateur mondial de blé, la Russie estime être en mesure d’accroître ses livraisons vers des régions clés afin de stabiliser les marchés. Cette stratégie vise à consolider son rôle dans le commerce alimentaire mondial, tout en renforçant ses alliances économiques.

La question de la sécurité alimentaire devrait également être abordée lors d’une rencontre au Kremlin entre le président Vladimir Poutine et son homologue indonésien Prabowo Subianto, dont le pays fait partie des BRICS. Cette réunion illustre l’importance croissante de ces enjeux dans les relations internationales.

Dans un contexte de volatilité accrue des marchés agricoles, la proposition russe témoigne d’une volonté de structurer une réponse collective face aux risques de crise alimentaire mondiale, exacerbés par les tensions géopolitiques.