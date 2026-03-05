L’Ukraine a discuté avec les États-Unis de la possibilité de reporter le prochain cycle de négociations trilatérales avec la Russie et de changer le lieu des discussions en raison de l’escalade du conflit au Moyen-Orient, a déclaré jeudi le président Volodymyr Zelensky.

Les nouvelles négociations destinées à tenter de mettre fin à la guerre entre Moscou et Kiev, qui dure depuis quatre ans, devaient initialement se tenir à Abou Dhabi. Mais la situation sécuritaire dans la région a évolué après des frappes iraniennes ayant visé le centre névralgique du Golfe.

Selon Zelensky, les discussions prévues entre l’Ukraine, les États-Unis et la Russie pourraient donc être reportées « quelque temps » et organisées dans un autre pays.

Le président ukrainien a indiqué que Kiev restait ouvert à d’autres lieux pour accueillir les négociations, citant notamment la Turquie ou la Suisse comme alternatives possibles.

« La prochaine réunion trilatérale Ukraine–États-Unis–Russie était prévue du 5 au 9 mars, en fonction de l’évolution de la situation internationale », a déclaré Zelensky dans un message publié sur le réseau social X, reprenant des propos tenus lors d’une interview accordée à la chaîne italienne Rai Italia.

Le chef de l’État ukrainien a expliqué que Kiev avait évoqué cette possibilité avec Washington, qui joue un rôle central dans l’organisation de ces pourparlers diplomatiques.