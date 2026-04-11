Londres suspend la cession des îles Chagos sous pression américaine

Le Royaume-Uni a décidé de suspendre son projet de transfert de souveraineté des îles Chagos à Maurice, après l’opposition affichée des États-Unis.

Ce dossier sensible concerne notamment l’île de Diego Garcia, qui abrite une base militaire stratégique utilisée conjointement par Londres et Washington. Le maintien de cette installation est au cœur des préoccupations américaines.

Le gouvernement britannique, dirigé par Keir Starmer, a indiqué que le projet ne serait pas inscrit à l’ordre du jour du prochain Parlement, le temps de tenter d’obtenir un soutien formel de Washington.

Le président américain Donald Trump avait récemment qualifié cet accord de « grosse erreur », marquant une opposition claire à la restitution de cet archipel stratégique.

Selon les termes initiaux de l’accord, le Royaume-Uni aurait cédé la souveraineté des îles à Maurice tout en conservant l’usage de la base de Diego Garcia via un bail de longue durée, afin de garantir la continuité des opérations militaires américaines.

Cette suspension illustre les enjeux géopolitiques majeurs liés à cet archipel de l’océan Indien, où se croisent considérations historiques, revendications territoriales et impératifs de sécurité internationale.

L’avenir de l’accord dépend désormais largement de la position des États-Unis, dont le soutien apparaît indispensable pour sa mise en œuvre.