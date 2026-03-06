Le gouvernement islandais envisagerait d’organiser un référendum cet automne sur la reprise des négociations d’adhésion à l’Union européenne, selon des informations rapportées par la chaîne publique RÚV.

D’après ces sources, un projet de loi devrait être présenté au Parlement islandais la semaine prochaine afin de soumettre la question au vote populaire.

Le référendum pourrait se tenir fin septembre si le texte est approuvé par les députés.

L’Islande avait abandonné les négociations d’adhésion à l’Union européenne en 2013 après environ quatre années de discussions avec Bruxelles.

Cependant, l’intérêt pour une éventuelle adhésion semble avoir repris ces dernières années, notamment en raison de la hausse du coût de la vie et des conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine.

Certaines tensions internationales ont également ravivé le débat au sein du pays. Les menaces d’annexion du Groenland évoquées par le président américain Donald Trump ont contribué à relancer les discussions sur l’intégration européenne.

En février, la Première ministre Kristrún Frostadóttir avait déjà indiqué qu’un référendum sur cette question pourrait être organisé dans les mois à venir.

Si le vote est confirmé, les Islandais seraient appelés à se prononcer sur la relance officielle des négociations avec l’Union européenne, plus d’une décennie après leur interruption.