Le gouvernement islandais a annoncé qu’un référendum se tiendra le 29 août afin de décider si le pays doit reprendre les négociations en vue d’adhérer à l’Union européenne, relançant un débat politique majeur dans cette nation nordique.

Les autorités ont précisé que ce vote portera uniquement sur la reprise des discussions avec Bruxelles. Si les négociations aboutissent, l’adhésion éventuelle de l’Islande à l’UE serait ensuite soumise à un second référendum.

Reykjavik avait abandonné les négociations d’adhésion en 2013, après quatre années de discussions avec l’Union européenne. Mais plusieurs facteurs ont ravivé l’intérêt pour le projet européen ces dernières années, notamment la hausse du coût de la vie et les bouleversements géopolitiques liés à la guerre en Ukraine.

Le gouvernement islandais avait initialement prévu d’organiser ce référendum d’ici à la fin de l’année 2027, mais la décision a finalement été avancée.

Les tensions internationales ont également contribué à relancer le débat. Les déclarations répétées du président américain Donald Trump évoquant une possible annexion du Groenland — territoire situé entre l’Islande et les États-Unis — ont renforcé les préoccupations concernant la sécurité dans la région.

L’Islande, qui compte près de 400 000 habitants, avait déposé sa première demande d’adhésion à l’Union européenne en 2009, dans le contexte de l’effondrement de son système bancaire lors de la crise financière mondiale de 2008, qui avait plongé le pays dans une profonde crise économique.

Selon les responsables européens, une éventuelle adhésion de l’Islande serait fondée sur des valeurs communes, mais aussi sur des enjeux de prospérité économique et de sécurité dans un contexte international de plus en plus incertain.