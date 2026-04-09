L’Iran juge les négociations « déraisonnables » après des frappes israéliennes meurtrières au Liban

La perspective de négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran s’assombrit, alors que Iran a estimé qu’il serait « déraisonnable » de poursuivre les discussions après une intensification des frappes israéliennes au Liban. Ces bombardements, décrits comme les plus violents à ce jour, ont fait des centaines de morts et ravivé les tensions dans la région.

Le président du Parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf, principal négociateur dans les discussions à venir, a dénoncé une violation des conditions du cessez-le-feu récemment annoncé. Selon lui, Israël aurait intensifié ses opérations contre le Hezbollah, allié de Téhéran, compromettant ainsi toute tentative de désescalade durable.

Malgré la trêve proclamée par le président américain Donald Trump, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, mettant en évidence la fragilité de cet accord. Les divergences entre Washington et Téhéran sur les termes d’un éventuel règlement à long terme restent profondes, notamment sur la question du programme nucléaire iranien.

Les deux pays doivent néanmoins entamer des pourparlers au Pakistan dans les prochains jours, bien que leurs agendas respectifs diffèrent sensiblement. Cette situation alimente l’incertitude quant à la capacité des négociations à aboutir à un accord concret.

Sur le plan économique, les marchés financiers ont réagi positivement à l’annonce du cessez-le-feu, avec une baisse marquée des prix du pétrole et une hausse des marchés boursiers. Toutefois, ces signaux d’optimisme contrastent avec la réalité du terrain, où les affrontements continuent de faire des victimes.

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de l’énergie, reste par ailleurs soumis à des restrictions de navigation, ajoutant une dimension supplémentaire à l’instabilité régionale.

Dans ce contexte, les déclarations iraniennes soulignent les difficultés à transformer une trêve fragile en processus de paix durable, alors que les tensions militaires et politiques persistent au Moyen-Orient.