Les États-Unis se sont opposés jeudi à une résolution du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) condamnant les attaques contre les infrastructures énergétiques de l’Ukraine, estimant que ce texte ne contribuerait pas à faire avancer les efforts de paix.

Washington s’est joint à la Russie, à la Chine et au Niger pour voter contre la résolution, adoptée malgré tout par le conseil de l’agence nucléaire de l’ONU, composé de 35 États membres.

Le texte dénonçait les frappes visant les installations électriques ukrainiennes, considérées comme une menace pour la sûreté nucléaire dans un pays où plusieurs centrales nucléaires dépendent de ces infrastructures pour fonctionner en toute sécurité.

Il s’agit de la septième résolution adoptée par l’AIEA concernant la guerre en Ukraine depuis l’invasion russe il y a quatre ans.

C’est toutefois la première fois que les États-Unis s’opposent à une telle résolution au sein du conseil de l’agence.

Dans une déclaration avant le vote, Washington a affirmé continuer à soutenir le travail de l’AIEA en Ukraine, tout en jugeant que ce texte était « inutile » et ne contribuait pas à favoriser un règlement du conflit.

Cette position s’inscrit dans un contexte diplomatique particulier, alors que le président américain Donald Trump pousse depuis plusieurs mois pour un accord de paix rapide entre Kiev et Moscou, qui pourrait inclure des concessions territoriales de la part de l’Ukraine une option que Kiev a jusqu’à présent rejetée.