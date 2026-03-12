L’administration du président américain Donald Trump a ouvert de nouvelles enquêtes sur des pratiques commerciales jugées déloyales visant plusieurs partenaires économiques majeurs, dans le but de rétablir une pression tarifaire après une décision récente de la Supreme Court of the United States.

L’enquête, menée au titre de la Section 301 of the Trade Act, cible les surcapacités industrielles dans 16 économies considérées comme partenaires commerciaux importants des United States.

Selon le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, ces investigations pourraient aboutir à l’imposition de nouveaux droits de douane dès cet été contre plusieurs économies majeures, notamment la China, l’European Union, l’India, le Japan, la South Korea et le Mexico.

D’autres partenaires commerciaux sont également visés par l’enquête, parmi lesquels Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Cambodia, Singapore, Indonesia, Bangladesh, Switzerland et Norway.

Les autorités américaines affirment que ces économies présentent des signes de surproduction structurelle dans plusieurs secteurs industriels, notamment en raison d’excédents commerciaux persistants ou de capacités de production inutilisées.

Une seconde enquête vise également les chaînes d’approvisionnement liées au travail forcé dans près de soixante pays et pourrait entraîner l’interdiction d’importations supplémentaires vers les États-Unis, renforçant ainsi la stratégie commerciale protectionniste de l’administration Trump.