Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré jeudi que les États-Unis n’avaient pas l’intention d’élargir leurs objectifs militaires en Iran, alors que les combats se poursuivent dans la région.

Ses propos interviennent après que le président Donald Trump a évoqué la possibilité pour Washington de jouer un rôle dans le choix du prochain dirigeant iranien, une déclaration qui a suscité des interrogations sur les intentions américaines.

Selon le Pentagone, la campagne militaire en cours, baptisée « Operation Epic Fury », vise principalement à affaiblir les capacités militaires de l’Iran. Les objectifs incluent la destruction de missiles offensifs, des installations de production de missiles et d’une partie de la flotte navale iranienne.

Les forces américaines affirment avoir déjà détruit environ 30 navires de guerre iraniens, dont un porte-drones, dans le cadre des opérations menées ces derniers jours.

Pete Hegseth a également estimé que les représailles iraniennes dans la région avaient renforcé les alliances des États-Unis avec leurs partenaires au Moyen-Orient.

Le chef du Pentagone a averti que Téhéran commettrait une erreur de calcul s’il pensait pouvoir résister durablement à la puissance militaire américaine.

Ces déclarations interviennent alors que les tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran continuent de s’intensifier, faisant craindre une escalade plus large du conflit au Moyen-Orient.