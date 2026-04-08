Les cyberattaques iraniennes contre les infrastructures américaines en forte hausse sur fond de guerre

Les États-Unis alertent sur une intensification des cyberattaques attribuées à des pirates informatiques iraniens visant des infrastructures critiques, dans un contexte de tensions militaires accrues entre Washington et Téhéran.

Selon plusieurs agences américaines de cybersécurité, de renseignement et d’application de la loi, ces attaques ciblent notamment des systèmes industriels sensibles, comme les automates programmables et les dispositifs de supervision utilisés pour contrôler des infrastructures essentielles.

Ces équipements, souvent connectés à Internet, permettent de piloter des réseaux d’énergie, des installations industrielles ou encore des systèmes de transport. Leur vulnérabilité pourrait être exploitée pour provoquer des perturbations majeures. Les autorités indiquent que certaines attaques ont déjà entraîné des interruptions de service et des pertes financières.

Les services américains estiment que ces opérations visent à déstabiliser le pays en réponse à la guerre en cours avec l’Iran. Cette montée en puissance du cyberconflit s’inscrit dans une logique de confrontation élargie, où les infrastructures numériques deviennent des cibles stratégiques.

Cette alerte intervient alors que le président Donald Trump a récemment accentué la pression sur Téhéran, évoquant des conséquences majeures en cas d’échec des négociations. Dans le même temps, l’Iran a laissé entendre qu’il pourrait viser davantage d’infrastructures dans la région, faisant craindre une escalade à la fois militaire et numérique.