La chambre basse du Parlement suisse a approuvé lundi un plan d’indemnisation destiné aux victimes de l’incendie meurtrier survenu dans un bar de la station de ski de Crans-Montana lors de la soirée du Nouvel An. Le dispositif prévoit le versement d’une aide unique de 50 000 francs suisses, soit environ 64 000 dollars, aux survivants et aux familles des victimes.

Cette contribution, qualifiée de « solidarité », vise à fournir un soutien financier rapide aux personnes touchées par la catastrophe. Elle avait déjà été adoptée la semaine précédente par la chambre haute du Parlement, ouvrant la voie à son entrée en vigueur.

L’incendie du bar « Le Constellation » a fait 41 morts et 115 blessés. La majorité des victimes étaient des adolescents, et plusieurs d’entre elles étaient étrangères, notamment originaires de France et d’Italie.

Selon des témoignages et les premières conclusions des procureurs, le sinistre aurait été provoqué par l’utilisation de bougies scintillantes lors de la soirée. Les étincelles auraient enflammé l’isolation acoustique en mousse du plafond du sous-sol du bar, provoquant une propagation rapide des flammes.

Parallèlement, l’enquête judiciaire se poursuit. Des documents judiciaires indiquent que les procureurs suisses ont élargi leurs investigations en ajoutant le maire de Crans-Montana et quatre autres responsables locaux, actuels ou anciens, à la liste des suspects. Les autorités cherchent notamment à déterminer si des manquements aux règles de sécurité ont contribué à l’ampleur de la tragédie.