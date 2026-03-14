Le pape Léon XIV a déclaré que les responsables politiques chrétiens impliqués dans des conflits armés devraient faire un examen de conscience et se confesser, appelant à réfléchir à la compatibilité de leurs décisions avec les enseignements de Jésus.

S’exprimant devant des prêtres au Vatican lors d’une rencontre organisée par la Pénitencerie apostolique, le souverain pontife a posé la question suivante : « Ces chrétiens qui portent une lourde responsabilité dans les conflits armés ont-ils l’humilité et le courage de faire un examen de conscience sérieux et d’aller se confesser ? »

Le pape n’a mentionné aucun dirigeant ni conflit précis. Toutefois, ces propos interviennent alors qu’il a récemment intensifié ses appels à la fin de la guerre impliquant l’Iran, déclenchée fin février après des frappes menées par les États-Unis et Israël.

Plusieurs responsables américains engagés dans la gestion du conflit sont de confession chrétienne. Le président Donald Trump a été élevé dans la tradition presbytérienne, tandis que certains de ses proches collaborateurs, dont le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d’État Marco Rubio, sont catholiques.

Dans la tradition catholique, l’Église examine les conflits à travers la doctrine de la « guerre juste », qui définit des critères permettant de déterminer si une guerre peut être moralement justifiée, notamment dans le cas de la défense contre une agression.

Plus tôt dans la semaine, le cardinal américain Robert McElroy avait estimé que les frappes américano-israéliennes contre l’Iran ne répondaient pas à ces critères et n’étaient donc « pas moralement légitimes », soulignant les divisions au sein du monde catholique sur la légitimité de l’intervention militaire.