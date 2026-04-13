Le pape défie Trump et promet de poursuivre son combat contre la guerre

Le pape Léon XIV a affirmé lundi qu’il continuerait à s’exprimer fermement contre la guerre, malgré les critiques du président américain Donald Trump. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues liées au conflit au Moyen-Orient et à des échanges verbaux inhabituels entre le Vatican et Washington.

S’exprimant à bord de l’avion papal en route vers l’Algérie, où il entame une tournée de dix jours en Afrique, le souverain pontife a tenu à défendre son engagement en faveur de la paix. Il a insisté sur la nécessité de maintenir une voix morale forte face à la montée des conflits internationaux.

« Je ne souhaite pas polémiquer avec lui », a déclaré le pape à propos de Donald Trump, tout en dénonçant le fait que le message chrétien soit, selon lui, « détourné ». Il a réaffirmé que l’Évangile devait rester un vecteur de paix et de dialogue, loin des instrumentalisations politiques.

Le chef de l’Église catholique a également souligné son intention de poursuivre ses prises de position publiques contre la guerre, en appelant au dialogue et au multilatéralisme. « Je continuerai à m’élever haut et fort contre la guerre, à œuvrer pour la paix », a-t-il déclaré.

Cette prise de position intervient après une attaque directe du président américain, dont les détails n’ont pas été précisés, mais qui témoigne de divergences profondes sur la gestion des crises internationales. Le pape entend néanmoins maintenir une ligne constante, axée sur la diplomatie et la recherche de solutions pacifiques.

Alors que le conflit au Moyen-Orient continue d’alimenter les tensions mondiales, les déclarations du pape pourraient renforcer les appels à une désescalade, dans un climat international de plus en plus polarisé.