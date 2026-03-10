Le ministre brésilien des Finances, Fernando Haddad, devrait quitter ses fonctions d’ici la fin de la semaine prochaine afin de se présenter au poste de gouverneur de l’État de São Paulo, selon quatre sources proches du dossier.

Cette décision s’inscrirait dans une stratégie soutenue par le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui souhaiterait voir son ministre briguer la tête de l’État le plus peuplé et le plus riche du pays. Haddad est considéré comme une figure clé du gouvernement et un allié politique proche de Lula.

Selon l’une des sources, aucune discussion finale n’a encore eu lieu entre les deux hommes au sujet de cette candidature, mais la question aurait été abordée à plusieurs reprises ces derniers mois.

Fernando Haddad occupe le poste de ministre des Finances depuis le retour au pouvoir de Lula. Il a joué un rôle central dans la politique économique du gouvernement, notamment dans les efforts visant à réformer le système fiscal et à stabiliser les finances publiques du pays.

S’il confirme sa démission et sa candidature, Haddad entrerait dans une bataille politique majeure pour la direction de l’État de São Paulo, un poste stratégique dans la vie politique brésilienne et souvent considéré comme un tremplin vers les plus hautes fonctions nationales.

Un départ du ministre des Finances pourrait également ouvrir une nouvelle phase au sein de l’équipe économique du gouvernement, alors que le Brésil tente de maintenir la confiance des marchés et de poursuivre ses réformes budgétaires.