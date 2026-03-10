Le FBI a obtenu des documents relatifs à l’élection présidentielle américaine de 2020 en Arizona dans le cadre de l’élargissement d’une enquête fédérale sur les accusations de fraude électorale avancées par Donald Trump après sa défaite lors du scrutin.

Selon le président du Sénat de l’Arizona, Warren Petersen, le FBI a assigné la chambre haute du Parlement de l’État afin d’obtenir des documents liés à un audit mené par des responsables républicains sur les résultats de l’élection dans le comté de Maricopa, le plus peuplé de l’État.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Warren Petersen a indiqué que les autorités fédérales détenaient désormais ces dossiers. L’audit réalisé dans le comté de Maricopa avait toutefois confirmé la victoire du candidat démocrate Joe Biden lors de l’élection de 2020.

Les enquêteurs fédéraux examinent ces documents dans le cadre d’investigations plus larges sur les efforts visant à contester ou renverser les résultats de l’élection présidentielle. Les autorités judiciaires, les forces de l’ordre et certains services de renseignement américains ont été mobilisés pour examiner les différentes allégations liées au scrutin.

Après l’élection de 2020, Donald Trump et plusieurs de ses alliés ont affirmé à plusieurs reprises, sans preuves établies, que le résultat avait été entaché de fraudes massives. Ces accusations ont donné lieu à de multiples recours judiciaires et audits dans plusieurs États.

Les enquêtes menées jusqu’à présent par les autorités et les tribunaux n’ont pas mis en évidence de fraude électorale susceptible de modifier l’issue du scrutin. L’examen des documents en Arizona s’inscrit dans la poursuite des investigations visant à éclaircir les actions entreprises autour de ces contestations électorales.