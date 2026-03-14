Le bilan des inondations au Kenya atteint 62 morts

Au moins 62 personnes, dont huit enfants, ont perdu la vie après de fortes pluies et des inondations qui ont frappé le Kenya ces derniers jours, ont indiqué les autorités.

La capitale Nairobi est la zone la plus touchée, avec 33 décès recensés, selon un communiqué de la police. Les intempéries ont provoqué des crues soudaines, détruisant des habitations, des véhicules et des infrastructures dans plusieurs quartiers de la ville.

Dans le quartier de Grogan, connu pour ses ateliers automobiles et ses marchés de pièces détachées, les inondations ont emporté des voitures et endommagé de nombreux commerces. Des images diffusées par les médias montrent des rues submergées et des véhicules empilés les uns sur les autres après le passage des eaux.

Les autorités ont indiqué que les opérations de secours se poursuivaient afin de retrouver d’éventuelles victimes et d’aider les habitants affectés par les intempéries. Des équipes de secours et de police ont été déployées dans plusieurs zones sinistrées.

Les fortes pluies qui ont frappé le pays depuis la fin de la semaine dernière ont également provoqué des dégâts dans d’autres régions du Kenya, où des routes ont été coupées et des habitations détruites.

Les services météorologiques ont mis en garde contre la poursuite des précipitations dans les prochains jours, faisant craindre une aggravation des inondations dans certaines zones déjà fragilisées.