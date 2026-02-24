L’administration Trump renforce le contrôle du financement étranger des universités américaines

L’administration de Donald Trump intensifie ses efforts pour surveiller les financements étrangers reçus par les universités américaines, estimant que certaines influences extérieures pourraient porter atteinte aux intérêts nationaux. Des responsables ont annoncé que le département d’État viendrait désormais appuyer le département de l’Éducation dans cette démarche.

Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures prises par la Maison Blanche visant les établissements d’enseignement supérieur. Le président a notamment menacé de réduire les financements fédéraux en réaction à des manifestations pro-palestiniennes liées à la guerre à Gaza, à certaines politiques concernant les personnes transgenres, aux initiatives climatiques ainsi qu’aux programmes de diversité, d’équité et d’inclusion. Ces prises de position ont suscité des inquiétudes quant au respect de la liberté académique et de la liberté d’expression.

En avril 2025, un décret présidentiel a ordonné une application renforcée de l’article 117 de la loi sur l’enseignement supérieur. Ce texte impose aux universités recevant des fonds fédéraux de déclarer tout don ou contrat d’une valeur supérieure à 250 000 dollars provenant d’une source étrangère. En décembre, le ministère de l’Éducation a lancé un portail dédié pour centraliser ces déclarations.

Selon la sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique, Sarah Rogers, l’implication accrue du département d’État permettra de « renforcer les efforts du gouvernement fédéral en matière de contrôle de la conformité ». Les autorités souhaitent ainsi mieux identifier d’éventuels financements liés à des gouvernements ou entités jugés hostiles.

La démarche intervient dans un climat politique tendu, où les universités se retrouvent au cœur de débats nationaux sur la sécurité, l’influence étrangère et les valeurs académiques. Les établissements concernés devront désormais se conformer à un contrôle renforcé de leurs partenariats et financements internationaux.