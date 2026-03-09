La Tunisie prévoit d’investir environ 3 milliards de dinars, soit près d’un milliard de dollars, pour agrandir et moderniser l’aéroport international de Tunis-Carthage. Ce projet vise à augmenter fortement la capacité d’accueil du principal hub aérien du pays dans le cadre d’une stratégie de modernisation des infrastructures de transport.

Selon le ministère tunisien des Transports, l’extension permettra de faire passer la capacité annuelle de l’aéroport d’environ 5 millions de passagers à 18,5 millions d’ici 2031. Cette transformation devrait ainsi presque quadrupler le volume de voyageurs que l’infrastructure est capable de traiter chaque année.

Le projet a été intégré au budget d’investissement 2026 de l’Office de l’aviation civile et des aéroports. Les autorités espèrent que cette modernisation permettra de soutenir la croissance du trafic aérien et de renforcer la position de la Tunisie comme plateforme régionale pour les liaisons internationales.

Le gouvernement a également précisé qu’il avait décidé de renoncer, au moins pour l’instant, à la construction d’un nouvel aéroport. Les autorités ont finalement opté pour l’extension et la modernisation de l’aéroport existant de Tunis-Carthage, jugée plus rapide et plus efficace.

Ce projet s’inscrit dans un effort plus large visant à améliorer les infrastructures du pays et à soutenir le secteur du tourisme, qui constitue l’un des piliers de l’économie tunisienne.

Avec cette expansion, les autorités espèrent répondre à la croissance future du trafic aérien et accompagner le développement économique du pays au cours de la prochaine décennie.