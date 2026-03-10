La Russie a assuré aux États-Unis qu’elle ne partageait aucune information sur les ressources militaires américaines avec l’Iran, a déclaré mardi l’envoyé spécial américain Steve Witkoff.

Dans une interview accordée à la chaîne CNBC, Witkoff a indiqué que ce démenti avait été transmis lors d’un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine lundi.

Cette déclaration intervient alors que les tensions restent élevées au Moyen-Orient après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, déclenchant une nouvelle phase de confrontation dans la région.

Selon Witkoff, Moscou a clairement affirmé à Washington qu’elle ne fournissait pas à Téhéran d’informations concernant les capacités ou les déploiements militaires américains au Moyen-Orient.

Les relations entre la Russie et l’Iran, déjà étroites sur plusieurs dossiers géopolitiques, font l’objet d’une attention accrue de la part des responsables américains dans le contexte du conflit en cours.

L’administration américaine surveille de près toute coopération potentielle entre Moscou et Téhéran qui pourrait affecter les opérations militaires américaines ou l’équilibre stratégique dans la région.