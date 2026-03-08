La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a affirmé samedi que le dialogue diplomatique avec les États-Unis constituait la meilleure voie pour résoudre les différends entre les deux pays. Dans un message adressé au président américain Donald Trump, elle a exprimé la volonté de Caracas de bâtir des relations durables fondées sur le respect mutuel.

Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, Rodriguez a indiqué que son gouvernement souhaitait établir une coopération constructive avec Washington. « Nous réaffirmons notre volonté de bâtir des relations à long terme fondées sur le respect mutuel, l’égalité et le droit international », a-t-elle écrit, en évoquant un programme de travail commun au bénéfice des deux nations.

Cette déclaration intervient après l’annonce faite jeudi par le département d’État américain du rétablissement officiel des relations diplomatiques et consulaires entre les deux pays. Cette décision marque une évolution importante dans les relations entre Washington et Caracas, longtemps marquées par des tensions politiques et économiques.

Les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Venezuela avaient été rompues en 2019. À l’époque, la première administration Trump avait refusé de reconnaître Nicolas Maduro comme président légitime du pays à la suite d’une élection contestée et avait soutenu un dirigeant de l’opposition comme chef d’État.

Depuis lors, les relations entre les deux pays étaient restées extrêmement tendues, Washington imposant plusieurs sanctions économiques au Venezuela. Le rétablissement des relations diplomatiques ouvre désormais la possibilité d’une nouvelle phase de dialogue entre les deux gouvernements.

En appelant publiquement au dialogue avec Donald Trump, Delcy Rodriguez cherche à amorcer une normalisation progressive des relations bilatérales, après plusieurs années de confrontation politique entre Caracas et Washington.