La FIFA et le Conseil de la paix s’allient pour soutenir la reconstruction de Gaza via le football

La FIFA et le Conseil de la paix ont signé un accord de partenariat destiné à mobiliser des investissements en faveur du développement durable dans les régions touchées par les conflits, notamment à Gaza.

L’annonce a été faite lors de la réunion inaugurale du Conseil de la paix à Washington, une initiative lancée sous la présidence de Donald Trump. Le Conseil supervise notamment un fonds de reconstruction de Gaza, destiné à financer la remise en état des infrastructures civiles après la fin des hostilités et le désarmement du Hamas, selon les autorités américaines.

Le partenariat vise à utiliser le football comme levier de cohésion sociale et de relance économique. Les signataires estiment que la reconstruction des installations sportives, la formation des jeunes et le soutien aux structures locales peuvent contribuer à stabiliser les communautés affectées par la guerre.

Selon le communiqué, l’accord doit permettre d’attirer des financements publics et privés pour des projets liés aux infrastructures sportives, à l’éducation et à l’inclusion sociale. Les organisateurs soulignent le rôle du sport comme outil de rapprochement dans des contextes post-conflit.

L’initiative intervient alors que les discussions internationales sur l’avenir de Gaza se poursuivent. Les promoteurs du projet affirment que le sport peut jouer un rôle complémentaire aux efforts diplomatiques et humanitaires, en favorisant la reconstruction et la résilience des populations locales.