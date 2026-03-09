La République islamique d’Iran a désigné un nouveau guide suprême pour succéder à l’ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février lors de frappes américano-israéliennes. L’Assemblée des experts, organe religieux chargé de cette nomination, composée de mollah, a porté son choix sur Mojtaba Khamenei, le fils du dirigeant défunt. Âgé de 56 ans, ce religieux discret devient ainsi la plus haute autorité politique et religieuse de la République islamique, dans un contexte de guerre ouverte et de tensions internes croissantes.

Longtemps considéré comme l’une des figures les plus influentes mais aussi les plus opaques du système iranien, Mojtaba Khamenei n’a jamais occupé de fonction officielle au sein du gouvernement. Formé dans les séminaires religieux de Qom, il aurait cependant exercé une influence importante en coulisses, notamment à travers ses liens avec les Gardiens de la révolution et certains réseaux conservateurs. Sa désignation par l’Assemblée des experts, bien que présentée comme conforme à la Constitution, renforce les critiques sur la nature quasi dynastique d’un régime né pourtant de la révolution de 1979.

Cette nomination intervient dans un contexte extrêmement instable pour la République islamique dont la chute est désormais réclamée par nombre de pays dont les Etats-unis, Israël… avec le soutien d’une part importante de la populations iraniennes et des diasporas. Le pays fait face à une guerre régionale, à des sanctions économiques massives et à une contestation interne récurrente depuis plusieurs années.