Un jury américain a reconnu coupables huit personnes de délits liés au terrorisme pour leur participation à une attaque armée contre un centre de détention de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans l’État du Texas, ont annoncé les autorités judiciaires.

Le procès, qui s’est déroulé sur douze jours, portait sur une fusillade survenue le 4 juillet dernier dans un centre de détention situé à Alvarado. Lors de l’attaque, un policier avait été blessé mais aucune victime mortelle n’avait été signalée.

Selon le ministère américain de la Justice, les accusés ont été reconnus coupables notamment de soutien matériel à des terroristes, de participation à une émeute, de complot pour utiliser et transporter des explosifs et d’utilisation d’explosifs lors d’une émeute.

Les autorités affirment que les suspects portaient des vêtements noirs de type militaire ainsi que des cagoules et des masques lorsqu’ils ont mené l’attaque contre l’établissement d’immigration.

L’administration du président Donald Trump a qualifié les accusés de membres du mouvement antifasciste, ou « antifas », que le gouvernement a désigné l’an dernier comme organisation terroriste intérieure. Il s’agit de la première fois que l’administration fédérale poursuit des militants associés à ce mouvement pour des accusations de terrorisme.

L’avocat de l’un des condamnés a indiqué que la défense comptait faire appel du verdict rendu par le tribunal. Les accusés encourent désormais de lourdes peines de prison lors de leur prochaine audience de détermination de la peine.