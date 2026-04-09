Hongrie : un scrutin décisif pourrait mettre fin à 16 ans de pouvoir d’Orbán et rebattre les cartes en Europe

Les élections législatives en Hongrie pourraient marquer un tournant historique en mettant fin aux seize années de domination du Premier ministre Viktor Orban. Ce scrutin est considéré comme crucial pour l’avenir politique du pays et sa position au sein de l’Union européenne.

Au pouvoir depuis 2010, Viktor Orban, figure du nationalisme européen, bénéficie du soutien du président américain Donald Trump ainsi que de relations étroites avec Moscou. Mais il fait face à une opposition renforcée, incarnée par le parti de centre-droit Tisza, qui apparaît en tête dans plusieurs sondages récents.

Selon ces enquêtes d’opinion, Tisza pourrait non seulement devancer le parti Fidesz d’Orban, mais aussi redessiner en profondeur le paysage politique hongrois. Une victoire de l’opposition ouvrirait la voie à un rapprochement avec Bruxelles et à une réorientation de la politique étrangère du pays.

L’enjeu dépasse largement les frontières nationales. L’issue de ce scrutin pourrait influencer les équilibres politiques en Europe, notamment sur des questions sensibles comme les relations avec la Russie, la politique énergétique et les valeurs démocratiques.

Pour Viktor Orban, cette élection représente le défi le plus important de sa carrière politique. Après plus d’une décennie de pouvoir marqué par des tensions récurrentes avec l’Union européenne, il joue sa survie politique dans un contexte de contestation croissante.

À quelques jours du vote, la campagne se déroule dans un climat particulièrement tendu, où s’entremêlent enjeux internes et rivalités géopolitiques. Le résultat pourrait redéfinir durablement la trajectoire de la Hongrie sur la scène européenne et internationale.