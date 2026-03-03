Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que l’armée russe n’avait pas atteint les objectifs qu’elle s’était fixés l’an dernier et qu’elle rencontrerait des difficultés à réaliser les avancées espérées par Moscou. Il s’exprimait devant des journalistes à Kiev, à l’occasion d’une conférence de presse.

Selon lui, les plans russes visant à s’emparer de l’ensemble de l’est de l’Ukraine ainsi que de territoires plus au sud demeurent inchangés. Il a précisé que Moscou ambitionnait également de progresser vers la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, et réfléchissait à des gains potentiels dans la région méridionale d’Odessa, sur la mer Noire.

Volodymyr Zelensky a indiqué que l’Ukraine avait obtenu des cartes détaillant les projets militaires russes pour la période 2026-2027. Toutefois, il a estimé que ces documents « n’ont rien à voir avec la réalité », jugeant que la Russie était incapable de mener à bien sa mission.

« Nous comprenons ce qu’ils veulent. Nous comprenons que leurs objectifs restent les mêmes : l’occupation de l’est de notre pays », a-t-il déclaré, évoquant notamment les régions de Donetsk et d’autres zones stratégiques. Selon le président ukrainien, malgré la persistance des ambitions de Moscou, les forces russes peinent à concrétiser leurs objectifs sur le terrain.