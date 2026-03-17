Le vice-président américain JD Vance a affirmé lundi soutenir la gestion par Donald Trump de la guerre contre l’Iran, cherchant à mettre fin aux spéculations sur d’éventuelles divergences au sein de l’exécutif américain.

Dans une déclaration publique, Vance a indiqué qu’il faisait confiance au président pour éviter « les erreurs du passé », réaffirmant ainsi son alignement sur la stratégie adoptée par la Maison-Blanche depuis le début du conflit le 28 février.

Ces propos interviennent alors que des interrogations avaient émergé quant à la position du vice-président. Connu pour ses prises de position plus prudentes, voire isolationnistes, Vance n’avait jusqu’ici pas exprimé un soutien aussi explicite à l’intervention militaire contre l’Iran.

Les spéculations avaient notamment été alimentées par des déclarations antérieures de Donald Trump, qui avait évoqué des différences « philosophiques » avec son vice-président, suggérant que ce dernier était « peut-être moins enthousiaste » à l’idée d’une action militaire.

Interrogé sur ces divergences supposées, Vance a insisté sur un point de convergence essentiel : empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire. Il a affirmé partager pleinement cette ligne stratégique défendue de longue date par le président américain.

Cette prise de position vise à afficher l’unité de l’exécutif à un moment où la guerre contre l’Iran suscite des débats aux États-Unis, tant sur sa légitimité que sur ses conséquences à long terme.

Alors que le conflit s’intensifie et s’étend à plusieurs pays de la région, la cohésion au sommet de l’État apparaît comme un enjeu clé pour Washington, confronté à des critiques internes et à des tensions avec certains alliés internationaux.