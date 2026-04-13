Gaza : trois morts dans de nouveaux tirs israéliens malgré les discussions sur un cessez-le-feu

Trois Palestiniens ont été tués lundi dans des tirs israéliens dans la bande de Gaza, selon des sources médicales, alors que de nouvelles négociations sur un cessez-le-feu sont en cours. Cet épisode illustre la fragilité persistante de la trêve et la difficulté à stabiliser la situation sur le terrain.

Les victimes ont été touchées lors d’une frappe aérienne israélienne, dans un contexte de violences qui se poursuivent malgré les efforts diplomatiques. Depuis le début du cessez-le-fe-feu, plus de 750 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon des responsables médicaux locaux, un bilan qui alimente les inquiétudes sur l’efficacité des accords en cours.

Le mouvement islamiste Hamas a déclaré que toute avancée dans les discussions sur le désarmement dépendait d’un cessez-le-feu total et durable. Cette position reflète les profondes divergences entre les parties, qui compliquent les négociations.

De son côté, Israël a averti qu’une reprise des opérations militaires à grande échelle restait possible si le Hamas refusait de déposer les armes. Cette menace souligne le risque constant d’une escalade dans un conflit déjà extrêmement meurtrier.

Les discussions en cours visent à obtenir un accord plus large, mais les conditions posées par chaque camp restent difficiles à concilier. Sur le terrain, la population civile continue de payer le prix des affrontements, dans un climat d’incertitude et de tensions permanentes.

Alors que les médiateurs tentent de rapprocher les positions, ces nouvelles violences rappellent la précarité du cessez-le-feu et la complexité d’un règlement durable du conflit.