Les avocats de Naveed Akram, accusé d’avoir participé à la fusillade meurtrière survenue à Bondi Beach à Sydney en décembre dernier, ont demandé à la justice australienne d’interdire aux médias de divulguer l’identité des membres de sa famille, invoquant des risques pour leur sécurité.

Selon la police, Naveed Akram, 24 ans, a ouvert le feu lors d’une célébration juive de Hanoucca le 14 décembre, faisant 15 morts. Cette attaque est considérée comme la pire fusillade de masse en Australie depuis plusieurs décennies.

Les autorités affirment que son père, Sajid Akram, également impliqué dans l’attaque, a été abattu par la police sur les lieux. Les enquêteurs estiment que les deux hommes auraient été inspirés par l’organisation État islamique et qu’ils ont utilisé plusieurs armes à feu de forte puissance, acquises légalement par le père.

Lors d’une audience à Sydney, les avocats de Naveed Akram ont demandé au tribunal d’empêcher la publication des noms de sa mère, de son frère et de sa sœur, ainsi que de toute information permettant de les identifier, notamment leur adresse, leur lieu de travail ou leur établissement scolaire.

Le magistrat Greg Grogan a décidé de prolonger l’ordonnance de non-publication provisoire jusqu’au mois prochain. Il a justifié cette décision par l’attention médiatique internationale suscitée par l’affaire et les risques potentiels pour la famille du suspect.

La procédure judiciaire contre Naveed Akram se poursuit, alors que l’attaque de Bondi Beach a profondément marqué l’opinion publique en Australie et relancé le débat sur la sécurité et la radicalisation violente dans le pays.