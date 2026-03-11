Le chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé mardi les inquiétudes croissantes de l’Europe face à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, estimant qu’il n’existait « manifestement aucun plan commun » pour mettre fin rapidement au conflit.

S’exprimant à Berlin, Merz a évoqué une « dangereuse escalade » au Moyen-Orient, alors que les frappes militaires se poursuivent et que les tensions régionales restent très élevées.

Ses déclarations interviennent après que le président américain Donald Trump a affirmé que la guerre pourrait se terminer « bientôt », tout en avertissant que les États-Unis pourraient intensifier leurs attaques si l’Iran tentait de bloquer le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Pour Berlin, l’absence de stratégie claire de sortie du conflit suscite des inquiétudes quant à l’évolution de la situation et aux conséquences possibles pour la stabilité régionale et l’économie mondiale.

Les dirigeants européens redoutent notamment un élargissement du conflit au Moyen-Orient, qui pourrait perturber davantage les marchés énergétiques et aggraver les tensions internationales.

L’Allemagne appelle régulièrement à la désescalade et à des efforts diplomatiques pour éviter une aggravation du conflit et favoriser un règlement politique.