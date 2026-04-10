Frappes contre les installations saoudiennes : la production de pétrole chute et l’oléoduc stratégique perturbé

L’Arabie saoudite a annoncé que des attaques récentes contre ses infrastructures énergétiques avaient fortement réduit sa production pétrolière et perturbé un oléoduc clé, accentuant les tensions sur les marchés mondiaux de l’énergie.

Selon une source du ministère saoudien de l’Énergie citée par l’agence officielle SPA, la production de brut du royaume a diminué d’environ 600 000 barils par jour. Parallèlement, le débit de l’oléoduc Est-Ouest une artère stratégique permettant d’acheminer le pétrole sans passer par le détroit d’Ormuz a été réduit d’environ 700 000 barils quotidiens.

Les autorités n’ont pas précisé l’origine exacte de ces attaques, mais l’Arabie saoudite a récemment intercepté plusieurs missiles et drones attribués à l’Iran dans le cadre du conflit régional en cours.

Les frappes ont touché des installations majeures du secteur énergétique, notamment des sites pétroliers, gaziers et pétrochimiques, ainsi que des infrastructures électriques situées à Riyad, dans la province orientale et dans la zone industrielle de Yanbu.

Cette dégradation de la capacité de production intervient alors que le marché mondial est déjà sous pression, en raison des perturbations liées au conflit. Le prix du baril de Brent a ainsi progressé, atteignant près de 96 dollars après l’annonce.

L’oléoduc Est-Ouest revêt une importance particulière en période de crise, car il constitue une alternative essentielle au passage par le détroit d’Ormuz, dont le trafic est actuellement restreint.

Des analystes estiment que toute réduction supplémentaire des volumes exportés pourrait aggraver la situation énergétique mondiale, déjà fragilisée par les tensions géopolitiques.

Ces nouvelles perturbations soulignent la vulnérabilité des infrastructures énergétiques dans la région et les risques accrus pour l’approvisionnement mondial en pétrole, alors que les affrontements se poursuivent au Moyen-Orient.