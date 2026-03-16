Un demandeur d’asile afghan de 41 ans est décédé ce week-end dans un centre de détention du service américain de l’immigration et des douanes (ICE) au Texas, moins de 24 heures après son arrestation. L’information a été révélée dimanche par une organisation américaine de défense des anciens combattants et des réfugiés, relançant les critiques contre les conditions de détention des migrants aux États-Unis.

L’homme, identifié comme Mohommad Nazeer Paktyawal, avait auparavant travaillé avec l’armée américaine en Afghanistan avant de demander l’asile aux États-Unis. Il vivait dans la banlieue de Dallas avec son épouse et leurs six enfants, tandis que sa demande d’asile était toujours en cours d’examen.

Selon Shawn VanDiver, président de l’organisation AfghanEvac, Paktyawal a été arrêté vendredi matin par des agents fédéraux devant son appartement alors qu’il emmenait ses enfants à l’école. Dans un communiqué, il a indiqué que le quadragénaire était décédé samedi, pour des causes encore inconnues.

Ce décès constitue au moins la douzième mort enregistrée cette année dans des centres de détention de l’ICE. L’année précédente, 31 personnes étaient décédées après avoir été placées en détention par l’agence, soit le nombre le plus élevé observé depuis deux décennies. L’ICE joue un rôle central dans la politique d’expulsions massives mise en œuvre par le président américain Donald Trump.

Dans un communiqué publié dimanche, l’agence fédérale a indiqué que Paktyawal prenait son petit-déjeuner lorsque le personnel médical a constaté que sa langue avait soudainement enflé, nécessitant une intervention d’urgence. Selon l’ICE, plusieurs tentatives de réanimation ont été effectuées avant que sa mort ne soit finalement constatée.

La disparition de cet ancien collaborateur de l’armée américaine intervient dans un contexte de débat intense aux États-Unis sur la politique migratoire et les conditions de détention des migrants. Les organisations de défense des droits des réfugiés demandent désormais davantage de transparence et une enquête approfondie sur les circonstances exactes de ce décès.