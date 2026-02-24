Donald Trump prononce son discours sur l’état de l’Union dans un contexte politique tendu

Le président américain Donald Trump doit prononcer mardi son discours annuel sur l’état de l’Union devant le Congrès, dans un contexte marqué par des difficultés politiques à la fois nationales et internationales.

Cette allocution en prime time, la deuxième en treize mois depuis son retour à la Maison-Blanche, intervient alors que sa cote de popularité recule, notamment en raison des inquiétudes liées au coût de la vie. À l’approche des élections de mi-mandat de novembre, le président cherchera à convaincre les électeurs de maintenir les républicains au pouvoir.

Sur le plan international, Trump devrait aborder les tensions avec l’Iran et mettre en avant les accords diplomatiques qu’il considère comme des avancées majeures. Il devrait également défendre sa politique commerciale et critiquer la décision de la Cour suprême ayant invalidé certaines de ses mesures tarifaires d’urgence.

À Washington, ce discours est perçu comme un moment clé pour redéfinir ses priorités et tenter de reprendre l’initiative politique. Mais il intervient dans un climat de polarisation accrue, alors que les débats sur l’économie, la sécurité nationale et la politique étrangère dominent l’agenda.

Face à des défis multiples, le président utilisera cette tribune pour présenter sa vision des prochains mois et tenter de rallier un électorat inquiet des perspectives économiques et des tensions géopolitiques croissantes.