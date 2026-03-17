Plusieurs alliés des États-Unis ont refusé d’accéder à la demande de Donald Trump d’envoyer des navires de guerre pour escorter les pétroliers dans le détroit d’Ormuz, provoquant la colère du président américain. Ce refus intervient alors que la guerre menée par Washington et Israël contre l’Iran entre dans sa troisième semaine, sans perspective immédiate d’apaisement.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, reste en grande partie paralysé. L’Iran y a intensifié ses actions, utilisant drones et mines navales pour perturber le trafic maritime. Cette situation a déjà entraîné une hausse des prix de l’énergie et ravivé les craintes d’inflation à l’échelle mondiale.

Face à cette crise, plusieurs partenaires clés des États-Unis, dont l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, ont indiqué ne pas prévoir d’envoyer de forces navales dans la zone. Le chancelier allemand Friedrich Merz a notamment souligné l’absence de mandat international, précisant qu’aucune validation n’avait été donnée par les Nations unies, l’Union européenne ou l’OTAN pour une telle opération.

Ce refus s’inscrit également dans un contexte de tensions diplomatiques. Plusieurs alliés reprochent à Washington de ne pas les avoir consultés avant le lancement des frappes contre l’Iran, tout en subissant depuis le retour de Donald Trump au pouvoir des critiques répétées et des pressions politiques.

De son côté, le président américain a exprimé sa frustration, estimant que certains partenaires de longue date faisaient preuve d’ingratitude malgré le soutien historique des États-Unis. Il a néanmoins affirmé que d’autres pays se disaient prêts à contribuer à la sécurisation de cette voie maritime stratégique.

Sur le terrain, le conflit continue de s’intensifier. Israël prévoit de poursuivre ses opérations militaires pendant plusieurs semaines, tandis que l’Iran multiplie les attaques, notamment par drones, visant Israël mais aussi des pays du Golfe comme les Émirats arabes unis et Bahreïn.

L’impasse actuelle autour du détroit d’Ormuz illustre les divisions au sein du camp occidental et complique les efforts visant à sécuriser l’une des routes énergétiques les plus cruciales au monde.