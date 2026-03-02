Des élus américains des deux principaux partis ont déclaré dimanche que les États-Unis n’avaient pas encore défini de stratégie « d’après-guerre » pour l’Iran, après les frappes conjointes américano-israéliennes qui ont tué une grande partie des dirigeants du pays.

Le président Donald Trump a appelé à un changement de gouvernement à Téhéran, estimant que le peuple iranien devait se soulever et décider de son propre avenir après des décennies de régime autoritaire. Mais plusieurs parlementaires ont exprimé des doutes quant à la suite des événements et à l’existence d’un plan structuré pour la transition.

Les démocrates ont affirmé qu’aucune stratégie claire n’avait été présentée concernant le futur gouvernement iranien. Les républicains, tout en se montrant globalement favorables aux frappes, ont souligné que la décision sur l’avenir politique de l’Iran revenait au peuple iranien et non aux États-Unis.

Tous les élus invités aux émissions politiques dominicales se sont opposés à un déploiement de forces terrestres américaines en Iran. « Il n’y a pas de réponse simple à la question de ce qui va se passer ensuite », a déclaré le sénateur républicain Tom Cotton sur CBS.

Plus tard dimanche, Donald Trump a indiqué au Daily Mail que l’opération militaire pourrait se poursuivre pendant quatre semaines. Les frappes iraniennes en représailles et les tensions croissantes dans la région alimentent toutefois les craintes d’une implication militaire prolongée, alors que le débat politique s’intensifie à Washington sur les objectifs et les risques de cette offensive.