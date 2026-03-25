Cuba reçoit une aide internationale pour faire face à une crise aggravée par les sanctions

Un convoi international a livré plusieurs tonnes d’aide humanitaire à Cuba, dans un contexte de crise économique et énergétique aggravée par les restrictions américaines.

L’opération, organisée par la coalition « Nuestra America », a permis l’acheminement de 14 tonnes de marchandises par voie maritime depuis le Mexique, comprenant des vivres, des médicaments, des panneaux solaires et des vélos.

Le navire, parti du port de Progreso, est arrivé à La Havane, où les autorités cubaines ont réceptionné cette cargaison destinée à soulager les pénuries sur l’île.

Cette livraison s’ajoute à six tonnes d’aide déjà envoyées par avion la semaine précédente, notamment à destination des hôpitaux, selon les médias officiels cubains.

La flottille comprend trois navires au total, les deux autres étant attendus dans les prochains jours, ce qui pourrait renforcer davantage les approvisionnements.

Le convoi réunit près de 300 organisations issues de plus de 30 pays, allant d’ONG à des syndicats et des responsables politiques, dont certaines figures européennes.

Cette initiative vise à contourner les sanctions américaines, qui limitent fortement les importations de carburant et de biens essentiels vers Cuba, accentuant les difficultés économiques du pays.

Elle illustre également la mobilisation de réseaux internationaux face à une situation humanitaire jugée préoccupante sur l’île.