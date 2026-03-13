MONDE

13 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Service actualité internationale
Le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, s’est entretenu par téléphone avec ses homologues de Chine et de Russie, quelques jours après des déclarations du président des États-Unis, Donald Trump, évoquant la situation de l’île.

Selon les autorités cubaines et russes, ces échanges diplomatiques ont porté sur les tensions croissantes entre La Havane et Washington. Donald Trump a récemment affirmé que Cuba se trouvait dans une « situation grave », indiquant que le secrétaire d’État américain Marco Rubio examinait la question, évoquant même la possibilité d’une « prise de contrôle amicale ».

La Russie a réaffirmé son soutien à Cuba face aux pressions américaines. Dans un communiqué, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a dénoncé ce qu’il a qualifié de pressions économiques et politiques inacceptables exercées par Washington contre l’île caribéenne.

Moscou a également affirmé soutenir « le peuple cubain frère dans la défense de sa souveraineté et de son droit à choisir sa propre voie de développement ». La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a pour sa part condamné ce qu’elle a décrit comme des menaces et un chantage de la part de l’administration américaine.

Ces échanges interviennent dans un contexte économique difficile pour Cuba, confrontée à des coupures d’électricité et à des pénuries de carburant, aggravées par l’embargo pétrolier imposé par les États-Unis.

Le mois dernier, Bruno Rodríguez s’était déjà rendu à Moscou où il avait rencontré le président russe Vladimir Poutine. À cette occasion, le dirigeant russe avait dénoncé les sanctions américaines contre Cuba, qu’il avait qualifiées d’« inacceptables ».

