Les dirigeants des grandes compagnies pétrolières américaines ont averti l’administration du président Donald Trump que la crise énergétique mondiale pourrait s’aggraver si les tensions géopolitiques actuelles persistent. Selon une information rapportée par le Wall Street Journal, ces avertissements ont été formulés lors d’échanges récents entre responsables de l’industrie et représentants du gouvernement américain.

Les PDG de plusieurs majors du secteur ont exprimé leurs inquiétudes face aux perturbations croissantes des marchés de l’énergie, liées notamment aux tensions au Moyen-Orient et aux menaces pesant sur le détroit d’Ormuz, une voie maritime essentielle pour l’acheminement du pétrole et du gaz naturel liquéfié. Toute interruption durable du trafic dans cette zone pourrait entraîner une hausse importante des prix de l’énergie à l’échelle mondiale.

Selon le Wall Street Journal, les responsables des compagnies pétrolières ont souligné que la situation actuelle pourrait rapidement se transformer en crise énergétique plus profonde si les flux d’approvisionnement venaient à être durablement perturbés. Ils ont mis en garde contre les conséquences potentielles pour l’économie mondiale, déjà fragilisée par l’instabilité géopolitique.

Les entreprises du secteur ont également insisté sur la nécessité de préserver la stabilité des marchés énergétiques et de garantir la sécurité des infrastructures et des routes maritimes stratégiques. Le détroit d’Ormuz est particulièrement crucial, car une part importante des exportations mondiales de pétrole y transite chaque jour.

Ces discussions interviennent alors que Washington tente de mobiliser une coalition internationale pour sécuriser cette voie maritime, dans un contexte d’escalade des tensions avec l’Iran. L’administration Trump a notamment appelé plusieurs pays alliés à participer à la protection des navires transportant du pétrole dans la région.

Pour les acteurs de l’industrie pétrolière, l’enjeu dépasse le seul cadre régional. Une perturbation prolongée des flux énergétiques pourrait provoquer une flambée des prix du pétrole et du gaz, avec des répercussions directes sur l’inflation, les coûts de transport et le pouvoir d’achat dans de nombreux pays.