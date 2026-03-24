Chine : Xi Jinping relance son projet emblématique de « ville du futur »

Le président chinois Xi Jinping a appelé à accélérer le développement de la nouvelle zone de Xiongan, un projet urbain majeur qu’il considère comme un pilier de son héritage politique.

Lors d’une visite sur place, près de Pékin, Xi a exhorté les responsables locaux à « se jeter à corps perdu » dans la construction de cette ville nouvelle, présentée comme un modèle de développement urbain moderne.

Il s’agit de la quatrième visite du dirigeant chinois à Xiongan depuis le lancement du projet en 2017, preuve de l’importance stratégique qu’il lui accorde.

Conçue pour désengorger la capitale et stimuler la croissance régionale, Xiongan doit devenir une vitrine de l’innovation chinoise, intégrant technologies avancées et urbanisme durable.

Le projet s’inscrit également dans une volonté plus large de rééquilibrage économique, en déplaçant certaines fonctions administratives et industrielles hors de Pékin.

Cependant, malgré des investissements massifs, le développement de la zone a parfois été jugé plus lent que prévu, suscitant des interrogations sur sa viabilité à long terme.

En réaffirmant son soutien, Xi Jinping cherche à donner un nouvel élan à ce chantier emblématique, qui incarne ses ambitions pour l’avenir urbain et économique de la Chine.