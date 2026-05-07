Au Congo, les fausses rumeurs médicales déclenchent une vague de violences meurtrières

En République démocratique du Congo, une explosion de désinformation sanitaire propagée sur les réseaux sociaux, dans certains médias locaux et au sein de communautés religieuses a provoqué une crise violente aux conséquences dramatiques, selon une enquête de Reuters.

Dans la province de la Tshopo, au nord-est du pays, des rumeurs ont commencé à circuler fin 2025 affirmant qu’une mystérieuse maladie provoquait l’atrophie des organes génitaux masculins. Très rapidement, ces accusations non vérifiées se sont propagées à grande vitesse dans les villages et sur internet, alimentant la peur et la colère.

Cette panique collective a dégénéré en violences meurtrières avant même que les autorités sanitaires puissent intervenir pour démentir les informations. Les rumeurs ont contribué à créer un climat de suspicion extrême envers les médecins, les campagnes de santé publique et certaines organisations internationales.

Selon plusieurs experts, cette méfiance profonde trouve aussi ses racines dans l’histoire du pays. Les atrocités commises à l’époque coloniale ainsi que certains essais cliniques controversés ont durablement fragilisé la confiance envers les institutions médicales et les autorités étrangères.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) considère désormais la désinformation comme l’une des principales menaces sanitaires sur le continent. Mais l’organisme fait face à un manque croissant de moyens financiers, aggravé par la réduction de certaines aides occidentales.

Cette crise illustre les conséquences potentiellement dévastatrices des fausses informations dans des régions déjà fragilisées par les conflits, la pauvreté et l’accès limité aux soins. Pour de nombreux observateurs, la lutte contre la désinformation devient désormais aussi essentielle que la lutte contre les maladies elles-mêmes.